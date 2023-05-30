Китай запустил в космос первую в мире ракету, которая работает на топливе из угля

Китайская космическая корпорация отчиталась об успешном запуске Tianlong-2. Это первая в мире ракета, жидкое топливо для которой получено не из нефти, а из угля.

Ракета-носитель разработана частной компанией Space Pioneer, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Запуск состоялся в середине весны текущего года. Tianlong-2 оснащена двигателями YF-102, которые работают на паре керосин-кислород. Силовая установка была разработана 6-й Академией аэрокосмической науки и техники.

Space Pioneer провела более трёх сотен огневых испытаний нового двигателя. Общая продолжительность тестов составила более 1000 минут. Новая силовая установка будет использоваться в ракетах других компаний.

Сжижение угля - это не новейшая технология. Китайские специалисты обратились к ней из-за того, что местная нефть не доступна в больших количествах и не отличается высоким качеством. Кроме того, в случае конфликта с Тайванем поставки нефти в КНР будут практически гарантировано заблокированы.

Сейчас китайская промышленность способна выпускать не более 5000 тонн керосина из угля ежегодно. Через два года объёмы увеличатся в шесть раз, но даже 30 000 тонн/год будет недостаточно для того, чтобы перекрыть дефицит нефти. Тем не менее, запуск Tianlong-2 доказал, что идея использовать топливо из угля не является утопией.