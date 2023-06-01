Богатейшего человека мира обманули на тысячи долларов в ресторане

Американского миллиардера и одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса обманули на деньги в ресторане. Подробности сообщила газета New York Post, передает Day.Az.

Миллиардер приехал в заведение в Каннах вместе со своей невестой и ее сестрой. Компания решила выпить красного вина Dugat-Py Grand Cru, произведенного компанией Domaine Bernard в La Petit Maison.

Однако владельцы ресторана решили подзаработать нечестным способом и обсчитали бизнесмена. Вино, бутылка которого стоила 647 долларов, Безосу продали за 4 285 долларов. Цена оказалась завышена более чем на 3,6 тысячи долларов.

"Смешной факт дня: Безоса обдурили во Франции, поставив дикую наценку на примитивное вино", - отметили администраторы группы Parcelle Wine.

Вино, которое заказал миллиардер, ранее продавалось на аукционе. 3 марта прошлого года его выкупили за 647 долларов.