Ученые нашли подтверждение существования древнего океана на Марсе

Первое использование нового метода анализа гравитационной силы Марса подтверждает идею о том, что на планете когда-то был обширный северный океан. При этом метод более подробно определяет масштабы того, что ученые называют северным марсианским палеоокеаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, работа была опубликована в журнале Icarus.

Исследованием руководил Ярослав Клокочник, почетный профессор Астрономического института Чешской академии наук. Гюнтер Клетечка, доцент-исследователь геофизического института Университета Аляски в Фэрбенксе, входит в число трех соавторов.

Работа Клетечки и его коллег отличается от традиционного подхода к составлению карты поверхности, основанного только на гравитационных аномалиях.

Гравитационные аномалии - это области большей или меньшей гравитационной силы, создаваемой особенностями поверхности планетарного тела. Гора оказывала бы большее гравитационное воздействие, потому что она обладает более высокой концентрацией массы, чем можно было бы ожидать на планете без особенностей поверхности. Океанские впадины и желоба обладали бы меньшей гравитационной силой.

В своих исследованиях Марса авторы использовали разработанный Клокочником процесс, который анализирует гравитационные аспекты, рассчитанные на основе измерений гравитационных аномалий. Гравитационные аспекты - это математические продукты, которые характеризуют гравитационные аномалии.

Ученые также использовали топографические данные с космического аппарата НАСА Mars Global Surveyor, который был запущен в ноябре 1996 года.

Клокочник использовал этот подход, чтобы подтвердить более ранние исследования о существовании обширных палеозойских систем под песками Сахары на Земле в своей исследовательской работе 2017 года.

Метод гравитационных аспектов также использовался при сравнении географических особенностей Земли с особенностями покрытой облаками Венеры. Это исследование описано в статье, опубликованной в июле 2023 года в журнале Scientific Reports.