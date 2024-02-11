Ученые разгадали тайну превращения Земли в снежный ком

Австралийские геологи раскрыли загадку глобального оледенения Земли, которое, согласно гипотезе превращения планеты в "снежный ком", произошло 700 миллионов лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

Ученые предполагают, что причиной того, что планета покрылась льдом от полюсов до экватора, являются рекордно низкие выбросы вулканического углекислого газа. Этому способствовало выветривание вулканических пород на территории современной Канады, при котором происходит поглощение атмосферного углерода.

Длительный ледниковый период, также называемый стертским оледенением в честь европейского колониального исследователя центральной Австралии XIX века Чарльза Стерта, длился с 717 по 660 миллионов лет назад, задолго до появления динозавров и сложной растительной жизни на суше.

Исследователи объединили модель тектоники плит, реконструирующей эволюцию континентов после распада древнего суперконтинента Родинии, с моделью, рассчитывающей дегазацию CO2 подводных вулканов вдоль срединно-океанических хребтов. Оказалось, что начало стертского оледенения точно коррелирует с рекордно низким уровнем вулканических выбросов CO2. Кроме того, выбросы CO2 оставались относительно низкими на протяжении всего ледникового периода.

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