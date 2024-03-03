Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимальных значений

Количество морского льда в Антарктиде упало до тревожного минимума, заявили ученые. Наблюдения показали, что его площадь составляет менее 2 млн квадратных километров. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представители Национального центра данных о снеге и льде США (NSIDC) отметили, что пока не знают точной причины рекордного сокращения морского льда. Глобальное потепление вносит свой вклад, однако могут повлиять и другие факторы, такие как характер ветра.

Исследователи отметили, что высококачественные данные о состоянии льда начали получать всего 45 лет назад. Такой короткий временной промежуток не может отражать изменчивость морского льда в Антарктиде и не позволяет выявить долговременные тенденции.

Но известно, что с 2016 года объем морского льда в Антарктиде остается намного ниже нормы, а в последние три года наблюдаются рекордно низкие показатели. По данным NSIDC, толщина льда не превышает 1-2 метров.

Ученые также заявили, что с 15 января по 15 февраля в Западной Антарктиде наблюдалась аномально теплая погода - на 4 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Снижение количества морского льда представляет угрозу для пингвинов, тюленей и других антарктических видов. Кроме того, таяние способствует повышению уровня Мирового океана. Также важно, что лед способствует поддержанию баланса температур на планете, отражая солнечные лучи обратно в космос. Ученые призвали усилить меры по сдерживанию глобального потепления, в противном случае лед в Антарктиде может совсем исчезнуть, сообщает The Daily Mail.

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