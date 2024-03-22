Физики впервые создали квантовый вихрь, искривляющий пространство и время

Британские ученые из Ноттингенмского университета совместно с Королевским колледжем Лондона и Университета Ньюкасла создали новую экспериментальную платформу - квантовый смерч, закрученный внутри сверхтекучего гелия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда сконструировала специальную криогенную систему, способную содержать несколько литров сверхтекучего гелия при температуре ниже -271°C. При этой температуре жидкий гелий приобретает необычные квантовые свойства. Эти качества обычно препятствуют образованию вихрей в других квантовых жидкостях, таких как ультрахолодные атомные газы или квантовые жидкости света.

"Сверхтекучий гелий содержит крошечные объекты, называемые квантовыми вихрями, которые имеют тенденцию распространяться друг от друга. В нашей установке нам удалось удержать десятки тысяч этих квантов в компактном объекте, напоминающем небольшой торнадо, достигнув вихревого потока с рекордной силой среди всех квантовых жидкостей", - объяснил ведущий автор исследования, доктор Патрик Сванкара.

Ученые обнаружили параллели между процессами в вихревом потоке и гравитационным влиянием черных дыр на окружающее пространство-время. Это откроет новые возможности для моделирования квантовых теорий поля.

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