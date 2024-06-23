Ученые выяснили, что попытки снизить температуру в Калифорнии усилят жару в Европе

Согласно исследованию, применение геоинженерии - комплекса мер, направленных на активное изменение климатических условий - с целью понизить температуру в одном регионе, в тоже самое время может вызвать противоположный эффект в других частях мира. Авторы полагают, что последствия такого вмешательства труднее прогнозировать, а цели - сложнее достичь, чем считалось ранее, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Так, исследователи воспользовались компьютерными моделями климата Земли за 2010 и 2050 годы и спрогнозировали последствия двух операций по осветлению морских облаков: в небе распыляют специальный аэрозоль, благодаря которому отражается больше солнечного излучения, и снижаются масштабы глобального потепления. По сценарию, к таким мерам прибегли над северо-восточной частью Тихого океана - в субтропическом поясе вблизи Калифорнии и в средних широтах недалеко от штата Аляска.

Моделирование показало, что, если бы такие меры предприняли в 2010 году, осветление облаков вблизи Аляски снизило бы риск опасного роста температур в регионе на 55%, а вблизи Калифорнии - на 16%. Однако в 2050 году осветление облаков у берегов Аляски было бы намного менее результативным, а действия у берегов Калифорнии привели бы к противоположному эффекту - к повышению температуры.

Авторы исследования отмечают нехватку регулирования в этой области, которое мало препятствует попыткам отдельных государств, компаний или частных лиц прибегать к геоинженерии, способной при этом ухудшить жизнь людей в другой части планеты.

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