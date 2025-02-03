Ученые наблюдали процесс слияния в соседнем скоплении галактик

Международная команда астрономов с помощью рентгеновских телескопов NASA Chandra и ESA XMM-Newton провела наблюдения галактического скопления PSZ2 G181.06+48.47 и обнаружила происходящее в нем слияние двух субскоплений. Препринт работы опубликован на портале arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Галактическое скопление PSZ2 G181.06+48.47 находится на расстоянии около 3,45 миллиона световых лет и имеет массу около 257 триллионов солнечных масс. Скопление также уникально благодаря наличию двух гигантских источников радиоволнового излучения - и радиогало (крупномасштабного радиоисточника в центре скопления), что указывает на активный процесс слияния в нем галактик.

Исследование подтвердило, что PSZ2 G181.06+48.47 находится на поздней стадии процесса слияния двух ярко выраженных субскоплений, разделенных расстоянием в 1,2 миллиона световых лет. Эти субскопления связаны "мостом" рентгеновского излучения, что свидетельствует о прохождении их ядер друг через друга и их последующем сближении.

Астрономы также обнаружили, что температура скопления распределена неравномерно, что указывает на сложную термодинамическую структуру.

По мнению ученых, PSZ2 G181.06+48.47 представляет собой уникальную лабораторию для изучения сложных взаимодействий в масштабах Вселенной. Эти наблюдения не только раскрывают процесс слияния, но и помогают уточнить наши знания о структуре и динамике галактических скоплений.