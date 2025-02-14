На Солнце произошли две мощные вспышки

Две мощные вспышки предпоследнего класса мощности зафиксировали на Солнце в пятницу, 14 февраля, днем. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В сообщении ФГБУ "ИПГ" отметили, что 14 февраля в 13:06 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990 (S13E21) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 31 минута.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и максимальный X. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, достигая Земли они могут провоцировать магнитные бури.