Жители Земли стали свидетелями необычного оптического явления

Целые световые леса появились этой ночью над Россией и Белоруссией.

Как передает Day.Az, световой столб - атмосферное явление, оптический эффект - вертикальная полоса света, которая возникает исключительно в мороз и в темноте.

Низкая температура и небольшое количество влаги способствуют образованию в атмосфере столбовидных ледяных кристаллов. Преломляющийся в них свет и дает оптический эффект в виде вертикальных полос света".