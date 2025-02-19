https://news.day.az/unusual/1731283.html Жители Земли стали свидетелями необычного оптического явления - ФОТО Целые световые леса появились этой ночью над Россией и Белоруссией. Как передает Day.Az, световой столб - атмосферное явление, оптический эффект - вертикальная полоса света, которая возникает исключительно в мороз и в темноте.
Жители Земли стали свидетелями необычного оптического явления - ФОТО
Целые световые леса появились этой ночью над Россией и Белоруссией.
Как передает Day.Az, световой столб - атмосферное явление, оптический эффект - вертикальная полоса света, которая возникает исключительно в мороз и в темноте.
Низкая температура и небольшое количество влаги способствуют образованию в атмосфере столбовидных ледяных кристаллов. Преломляющийся в них свет и дает оптический эффект в виде вертикальных полос света".
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