Гороскоп на 13 марта

Сегодняшний гороскоп предвещает очень нестабильный в эмоциональном плане день, что может принести вам немало неожиданностей и сюрпризов. На протяжении дня периоды спокойствия могут неожиданно сменяться бурной деятельностью. Возможны резкие перепады настроения и даже странные чувства и желания. Зато сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня в отношениях Овна с близким человеком может возникнуть напряженность. Возможно, ему откроются какие-то неожиданные факты его биографии или негативные черты. А может быть, Овен сегодня просто будет слишком требователен ко всем, кто находится с ним рядом, а в спорных вопросах не настроен на компромисс. Звезды гороскопа советуют ему хорошенько взвесить все "за" и "против": стоит ли нагнетать напряженность и раздувать из мухи слона? Конечно, раздражение и гнев никогда не бывают без причины, вот только причина эта редко бывает убедительна.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться! Куда именно направиться, зависит от его вкуса: кому-то нравится театр, а кто-то предпочтет поход на рок-концерт, на пафосную вечеринку или в кино. Главное, чтобы Телец окунулся в водоворот общения: сегодня все свои возможности он встретит именно там. Коммуникабельность Тельца поможет ему преподнести себя в самом выгодном свете и завязать интересные (и перспективные) знакомства.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут настроены наслаждаться жизнью, как настоящий эпикуреец! День не склоняет их к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или куда-то спешить. Наоборот, Близнецы будут настроены за любое дело браться неспешно, а если возможно - и вовсе его отложить. Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе. Близнецы сегодня сумеют оценить прекрасное во всех его проявлениях, будь то хороший спектакль, тепло дружеского общения, музыка, любовь или вкусная еда.

Рак

Сегодня в делах Рак будет чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что его может то и дело клонить в сон. Однако звезды гороскопа обещают, что если он преодолеет апатию, то не пожалеет! День предоставит ему интересные возможности, воспользоваться которыми Рак сможет, только если полностью войдет в рабочий ритм. Не исключено, что эти возможности будут связаны с информационными потоками - от интернета и книг до разговоров, сплетен и слухов. Так что Раку сегодня стоит держать уши открытыми, а вот рот на замке - сказав что-либо не подумав, он рискует себе навредить.

Лев

Сегодня финансовые дела Льва уверенно пойдут в гору! Возможно, в течение дня ему поступит интересное предложение или кто-то из знакомых отдаст долг; может быть, начальство решит повысить ему зарплату или Льву придет в голову отличная идея, как разбогатеть. Так или иначе, сегодня Льву стоит внимательно рассматривать любые приходящие к нему финансовые идеи и возможности - даже если на первый взгляд они покажутся странными.

Дева

Сегодня главной чертой Девы может стать спонтанность: ее настроение стабильным не назовешь! С одной стороны, Дева может нервничать и раздражаться на людей, попавших ей под горячую руку, с другой же - способна на великодушный поступок или другой неожиданный шаг. Больше того, не только поступки, но и чувства Девы сегодня могут быть неподвластными логике. В течение дня в ней способна вдруг проснуться дружеская симпатия к кому-то или вспыхнуть любовь.

Весы

Сегодня - день, когда Весам стоит подчиниться течению обстоятельств: они могут оказаться в ситуации, когда будут бессильны что-либо предпринять. К примеру, у них перехватят инициативу или не прислушаются к их мнению, а может быть, Весы просто будут не в состоянии повлиять на события... Если что-то подобное сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Весам смириться и положиться на волю судьбы. Плыть по течению - самое мудрое, что они сегодня могут сделать.

Скорпион

Сегодня - непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего Скорпион может самыми нестандартными методами! Если в какой-то из сфер своей жизни Скорпион запланировал перемены, смелый шаг или эксперимент, в этот день он вполне может попробовать. Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, сегодня могут неожиданно "выстрелить" прямо в "десятку"! Кроме того, гороскоп сегодня весьма благоприятен для любви - в этот день Скорпион способен приятно удивить своего партнера.

Стрелец

Сегодня на первый план в гороскопе Стрельца обещают выйти лидерские и организаторские задатки. Окружающие сами будут тянуться к нему, Стрельцу же останется только вести их за собой, направляя и вдохновляя. В кругу семьи и друзей Стрелец способен организовать пикник или веселую вечеринку, а в сферах, связанных с работой и карьерой, - выгодно проявить себя, продемонстрировав организаторский талант коллегам и начальству. Это хорошая возможность для него сделать хороший шаг по карьерной лестнице.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа обещают Козерогу день неожиданностей и открытий! События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе или же кто-то из окружающих сумеет его удивить. Не исключено, что человек, о котором Козерог уже составил свое мнение, сегодня предстанет перед ним в неожиданном амплуа. Или же Козерог и сам сделает что-то экстраординарное - такое, чего от него никто не ожидал. Что ж, жизнь куда интереснее наших представлений о ней, и у Козерога сегодня будет шанс в этом убедиться.

Водолей

Сегодня в жизнь Водолея могут ворваться события или новости, которые способны многое изменить. Речь не обязательно идет о новостях со знаком "плюс" или "минус" - это может быть все что угодно: и путешествие, и встреча, и знакомство, и внезапно вспыхнувшие чувства, и предложение о новой работе. Звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что не стоит пускать ситуацию на самотек. Сегодня ему необходимо в любом вопросе принять осознанное, взвешенное решение, ведь события могут оказаться поворотными, встречи - судьбоносными, а чувства - на всю жизнь.

Рыбы

Сегодня, какие бы решения Рыбы ни принимали, руководствоваться при этом они будут не логикой, а интуицией: логика не позволит Рыбам точно понять, что надо делать, а что нет. А вот голос интуиции у Рыб будет особенно громким. Благодаря ему, ночью Рыбы могут видеть яркие сны, а днем - слышать подсказки своего подсознания. Звезды гороскопа советуют им сегодня не игнорировать свой внутренний голос - его советы помогут Рыбам тонко чувствовать ситуацию и не упустить момент, когда судьба будет готова преподнести им приятный сюрприз.