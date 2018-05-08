Шокирующий инцидент в бразильской клинике - ВИДЕО

41-летняя Симона Анжус дос Сантос из Рио-де-Жанейро арестована за попытку убить четырёх новорождённых детей. Женщина, которая работала медсестрой в частной клинике, вырвала катетеры у младенцев, находившихся в отделении интенсивной терапии, сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что женщина подходит к кювезу с новорождённым младенцем и что-то извлекает из аппарата. Позднее коллега Симоны обнаружила, что у недоношенного ребёнка выдернут катетер, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В течение двух недель медсестра аналогичным образом отключила от поддержки ещё трёх новорождённых. К счастью, всем младенцам удалось выжить.

После того как полиция изучила записи с установленной в реанимации камеры, Симона Анжус дос Сантос была арестована по обвинению в покушении на убийство. Отмечается, что женщина работала медсестрой более десяти лет. Мотивы, толкнувшие её на преступление, до сих пор неизвестны.

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