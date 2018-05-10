Асад заговорил о Третьей мировой войне, обвинив в ней США

Президент Сирии Башар Асад уверен, что США настроены против действующей власти и поддерживают террористов и делают все, чтобы привести к Третьей мировой войне. И лишь благодаря "политической мудрости" России новая мировая война еще не началась. Такое заявление Асад сделал в интервью греческой газете "Кathimerini", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отвечая на вопрос журналиста, не боится ли сирийский лидер, что Третья мировая война может начаться в Сирии, Асад ответил, что нет, поскольку Россия этого не допустит.

"К счастью, есть мудрое руководство России, которое знает, что повестка дня Соединенных Штатов является проблемой конфликта и направлена против России: либо создать конфликт с Россией, унизить Россию, либо подорвать Россию. Из-за благоразумия русских мы можем избежать эскалации. Возможно, это не полная Третья мировая война, но это уже мировая война, которая отличается от первой и второй. Возможно, это не ядерная война, но это, безусловно, больше, чем холодная война и не менее полная война. Я действительно надеюсь, что мы не увидим прямого конфликта между сверхдержавами", - сказал Асад.

Но, по словам Асада, США делают все, чтобы война в Сирии не прекращалась, и поэтому поддерживают террористов.

"Мы все знаем очень хорошо, что единственная миссия, которую Соединенные Штаты выполняют в Сирии - это поддержка террористов, независимо от их имен и группы к которой они принадлежат", - сказал Асад в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что миссия США в Сирии выполнена после ракетного удара по объектам правительственных войск.

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