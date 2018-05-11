Ватикан организует международную конференцию по проблеме рохинджа

Папа Римский Франциск даст указание госсекретариату Ватикана об организации международной конференции по проблеме мусульман-рохинджа. Об этом сообщил журналистам председатель епископской конференции Мьянмы, кардинал Чарльз Маунг Бо, побывавший на этой неделе на приеме у понтифика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Рохинджа, народ, живущий в штате Ракхайн, - это люди без родины. Их не готово принять ни одно из соседних государств, в том числе, и исламские страны, которые часто и с большой силой говорят о них в СМИ. Поэтому мы попросили папу Римского через государственный секретариат организовать международную конференцию, на которой этому народу может быть оказана помощь со стороны международного сообщества. Мы сказали, что Мьянма и Бангладеш самостоятельно не способны урегулировать ситуацию, в которой находятся эти два миллиона человек", - заявил ватиканскому порталу Vatican News кардинал Маунг Бо.

Предполагается, что международная конференция по проблеме рохинджа может быть проведена уже в текущем году в Риме.

В ноябре-декабре 2017 года папа Франциск совершил апостольскую поездку в Южную Азию, в ходе которой посетил Мьянму и Бангладеш. Тогда он выразил властям Бангладеш благодарность за помощь многочисленным мусульманам-рохинджа, бежавшим от преследований в Мьянме, и призвал международное сообщество принять эффективные меры для разрешения этого острого кризиса. В ходе встречи с группой беженцев из мьянманского штата Ракхайн понтифик попросил у них прощения "за равнодушие мира".

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа прошлого года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" - буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

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