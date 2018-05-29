Полицейский жестоко избил женщину на пляже за закрытую бутылку выпивки - ВИДЕО

Полиция Нью-Джерси расследует инцидент с избиением правоохранителем женщины на пляже в Уайлдвуде. Об этом сообщает Independent.

Сообщается, что двое полицейских подошли к отдыхавшей вместе с дочерью, мужем и другом 20-летней Эмили Вайнман в "День памяти". У отдыхающих был с собой алкоголь, в связи с чем полицейские потребовали назвать их возраст, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

При этом, сообщает издание, алкоголь находился в запечатанной таре, а сама Вайнман еще не успела выпить. Когда полицейские узнали возраст девушки, они потребовали ее назвать свое имя, однако Вайнман отказалась.

Тогда полицейский попытался задержать девушку, но она начала отступать. В результате она споткнулась, упала, а правоохранитель прижал ее ногами к земле и стал наносить ей удары рукой по голове.

У девушки, по ее словам, потемнело в глазах. Она попыталась встать, однако полицейских начал душить ее.

При этом, по словам полицейских, девушка была пьяна и пыталась ударить сотрудников.

Сотрудники полиции были арестованы в связи с административным расследованием, а Вайнман было предъявлено обвинение в сопротивлении аресту и оскорблении полицейских.

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