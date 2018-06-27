Россия готовит ответные меры на новые пошлины США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения по ответным мерам на ввод пошлин США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", - сказал Медведев на совещании по вопросам международной торговли.

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