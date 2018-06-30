В Японии эвакуиируют тысячи человек из-за тайфуна

Около 26 тысяч человек на юге Японии получили рекомендации эвакуироваться в связи с приближением тайфуна "Прапирун". Об этом сообщила телекомпания NHKсо ссылкой на местные администрации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Рекомендации эвакуироваться направлен 26 тысячам жителей префектуры Миядзаки на юго-западном острове Кюсю. Тайфун "Прапирун", которому в Японии присвоен номер 7, движется из Тихого океана на север, в воскресенье и понедельник под его влиянием окажутся юго-западные районы Японии.

Сейчас давление в центре тайфуна составляет 992 гектопаскаля. Скорость ветра в центре достигает 25 метров в секунду, при порывах доходит до 35 метров в секунду. Продвижение тайфуна сопровождается ливневыми дождями, которые вызывают разливы рек и могут спровоцировать горные оползни и сход селевых потоков.

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