В Японии эвакуиируют тысячи человек из-за тайфуна
Около 26 тысяч человек на юге Японии получили рекомендации эвакуироваться в связи с приближением тайфуна "Прапирун". Об этом сообщила телекомпания NHKсо ссылкой на местные администрации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Рекомендации эвакуироваться направлен 26 тысячам жителей префектуры Миядзаки на юго-западном острове Кюсю. Тайфун "Прапирун", которому в Японии присвоен номер 7, движется из Тихого океана на север, в воскресенье и понедельник под его влиянием окажутся юго-западные районы Японии.
Сейчас давление в центре тайфуна составляет 992 гектопаскаля. Скорость ветра в центре достигает 25 метров в секунду, при порывах доходит до 35 метров в секунду. Продвижение тайфуна сопровождается ливневыми дождями, которые вызывают разливы рек и могут спровоцировать горные оползни и сход селевых потоков.
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