Трамп обсудит Иран с главой Еврокомиссии

Президент США Дональд Трамп обсудит с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером Иран, сообщил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Встреча Трампа и Юнкера запланирована на среду.

"Иран должен оставить свое дестабилизирующее поведение, прекратить спонсировать терроризм. Он постоянно угрожает нашей стране, не говоря уж о нашем единственном союзнике в регионе - Израиле... Я уверен, что Иран будет темой обсуждения завтра в ходе дискуссий с ЕС - как попытаться заставить Иран остановить подобное поведение", - сказал Гидли.

Как ожидается, переговоры Трампа и Юнкера в основном затронут тему торговли. Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер.

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