Монтенегро будет давать гражданство инвесторам

Правительство Монтенегро выступило с инициативой предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны. Таким образом страна надеется пополнить бюджет на 4,8 миллиарда долларов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, программа должна стартовать 1 октября текущего года. Срок ее действия рассчитан на 3 года. За этот период получить гражданство через инвестиции смогут 2 тысячи человек из стран, не входящих в Евросоюз. В общей сложности власти Монтенегро намерены привлечь в экономику страны таким образом 4,8 миллиарда долларов, передает Day.Az.

Заинтересованные в получении гражданства Монтенегро должны будут вложить в экономику страны от 250 тысяч до 450 тысяч евро.