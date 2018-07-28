Монтенегро будет давать гражданство инвесторам
28 июля 2018 18:47 171
Правительство Монтенегро выступило с инициативой предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны. Таким образом страна надеется пополнить бюджет на 4,8 миллиарда долларов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, программа должна стартовать 1 октября текущего года. Срок ее действия рассчитан на 3 года. За этот период получить гражданство через инвестиции смогут 2 тысячи человек из стран, не входящих в Евросоюз. В общей сложности власти Монтенегро намерены привлечь в экономику страны таким образом 4,8 миллиарда долларов, передает Day.Az.
Заинтересованные в получении гражданства Монтенегро должны будут вложить в экономику страны от 250 тысяч до 450 тысяч евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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