Андрей Шевченко попал в потасовку фанатов после матча - ВИДЕО

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал участником столкновения болельщиков своей команды и полицейских, сообщает "Спорт-Экспресс". Инцидент произошел после финального свистка выездного матча национальной команды со сборной Чехии, в котором подопечные Шевченко победили со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По завершению матча фанаты гостей попытались прорваться на поле, но были силой остановлены сотрудниками полиции. Несколько человек были задержаны. Главный тренер украинской сборной попытался успокоить болельщиков и "отбить" одного из молодых людей от рук полиции. Однако у него это не получилось - сотрудники оттолкнули Шевченко.

Сам специалист призвал не драматизировать ситуацию и заявил об отсутствии претензий к сотрудникам правоохранительных органов. "Полиция среагировала, я тоже их понимаю. Я пытался их остановить, забрать ребят, предотвратить ситуацию. Здесь нет ничьей вины, так случилось. Надеюсь, всех отпустят и все будет хорошо", - заявил он.

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