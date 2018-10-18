Папа Римский назвал условие визита в КНДР

18 октября 2018 19:28

Папа Римский Франциск заявил, что посетит Северную Корею, если получит официальное приглашение. Об этом он сказал на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ватикане. Об этом сообщает "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент Южной Кореи устно передал приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Папа Римский сказал, что точно даст ответ, если получит официальное приглашение", - сказал представитель Мун Чжэ Ина.

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