Мэр Тель-Авива заявил о давлении на организаторов Евровидения

Европейские организаторы Евровидения-2019 в определенной мере испытывали давление со стороны ультрарелигиозных кругов, заявлявших, что не допустят открытия конкурса и даже проведения репетиций в субботу. Об этом заявил в интервью РИА Новости мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, передает Day.Az.

Сразу после победы израильтянки Неты Барзилай в Лиссабоне на Евровидении в 2018 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что эстафету конкурса в будущем году примет Иерусалим. Но после резких высказываний против песенного мероприятия в древнем городе со стороны представителей ультраортодоксальных общин правительство отказалось от первоначальной идеи. А европейские организаторы вынуждены были искать другое место для конкурса.

По словам Хульдаи, выбор площадки для проведения международного песенного конкурса в 2019 году был сделан в пользу Тель-Авива потому, что это открытый для искусства и добрых отношений мультикультурный центр.

"Тель-Авив в полном смысле свободный город, который принимает всех, в том числе и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией", - подчеркнул он.

Хульдаи заметил, что в последние годы значительно возрос поток туристов в Тель-Авив, который, наряду с историческими достопримечательностями, славится кухней на любой вкус и яркой ночной жизнью.

Мэр также объявил о готовности бесплатно предоставить залы для репетиций и проведения Евровидения. Финал конкурса состоится 18 мая в павильоне выставочного комплекса "Ганей-Тааруха", где разместятся 9 тысяч человек и который будет транслироваться в прямом эфире миллионам зрителей по всему миру.

Также Рон Хульдаи заявил, что Евровидение в 2019 году должно пройти на высоком уровне и без политики.



"Мы располагаем самыми широкими возможностями, чтобы предоставить для конкурса огромные концертные залы. У нас есть хороший опыт организации крупных фестивалей, а также массового приема гостей. Все вместе это дает уверенность, что европейский конкурс превратится в большой международный праздник", - сказал он.



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