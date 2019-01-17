Меган Маркл снова нарушила протокол - ФОТО

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл в очередной раз уличили в пренебрежении нормами королевского дресс-кода.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Daily Mail.

В среду, 16 января, герцог и герцогиня Сассекские посетили премьеру новой программы Cirque du Soleil (Цирк дю Солей) в лондонском Альберт-Холле. Маркл пришла на шоу в темно-синем сверкающем платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого составляет более 5,5 тысячи долларов, и черных босоножках Stuart Weitzman, демонстрирующих накрашенные бордовым лаком ногти.

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