Умер двукратный лауреат премии Grammy Джеймс Ингрэм

Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм, дважды удостоенный музыкальной премии Grammy, умер на 67-м году жизни. Об этом в ночь на среду сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на близкую подругу певца Дебби Аллен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причина смерти исполнителя неизвестна.

Джеймс Ингрэм родился в 1952 году в штате Огайо. Свою карьеру исполнитель начал в 1970-х годах, но слава пришла к нему только в начале 1980-х, когда за песню "Just once" ("Только однажды", 1981) Ингрэм был удостоен престижной музыкальной премии Grammy. В 1985 году певец стал соавтором песни Майкла Джексона P. Y. T. (Pretty Young Thing) ("Очаровательное юное создание").

Однако настоящую популярность Ингрэму принесло сотрудничество с певицей Патти Остин. Их песня "Baby, Come To Me" ("Дорогой, подойди ко мне", 1983) заняла первое место в чарте "Биллборд" (US Billboard Hot 100), а композиция "How Do You Keep The Music Playing?" ("Как заставить музыку звучать дольше?", 1983) принесла номинацию на "Оскар".