Акула напала на дайвера во время подводной рыбалки - ВИДЕО
4 февраля 2019 13:50 175
Любитель подводной рыбалки подвергся атаке морской хищницы, которая отобрала у него улов у побережья Багамских островов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Двое дайверов вели подводный рыбный промысел, используя копья-гарпуны. Через некоторое время морская хищница учуяла вкус добычи и приплыла, чтобы проучить конкурентов. Дайвер попытался отнять у акулы рыболовное орудие, но она атаковала рыбака, которому пришлось отбиваться от агрессивной обитательницы морской стихии.
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