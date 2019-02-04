Акула напала на дайвера во время подводной рыбалки - ВИДЕО

4 февраля 2019 13:50

Любитель подводной рыбалки подвергся атаке морской хищницы, которая отобрала у него улов у побережья Багамских островов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Двое дайверов вели подводный рыбный промысел, используя копья-гарпуны. Через некоторое время морская хищница учуяла вкус добычи и приплыла, чтобы проучить конкурентов. Дайвер попытался отнять у акулы рыболовное орудие, но она атаковала рыбака, которому пришлось отбиваться от агрессивной обитательницы морской стихии.

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Нажмите на видео для просмотра:
Акула напала на дайвера во время подводной рыбалки и отобрала у него улов

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