Российский бизнесмен Арас Агаларов и его сын Эмин обратились в суд США с требованием отклонить уточненный иск Национального комитета Демократической партии США, в котором они обвиняются в причастности к заговору с целью взлома компьютерной системы партии и хищении электронных данных в ходе президентских выборов, передает Day.Az со ссылкой на rapsinews.ru.

Наряду с Агаларовыми с аналогичным требованием в американский суд обратились выступающие соответчиками по иску: зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, входившие в пул советников Трампа Роджер Стоун, Джордж Пападопулос, а также портал WikiLeaks и избирательный штаб Трампа.



Национальный комитет Демократической партии США подал иск в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в апреле 2018 года, в октябре того же года впервые его уточнив.

Агаларовы в декабре того же года одними из первых потребовали оставить заявленные требования без рассмотрения.

В их ходатайстве обращалось внимание на то, что не соблюдены определенные требования, предусматриваемые законом США "О коррумпированных и находящихся под влиянием организованных преступных группировок организациях" (RICO), на который ссылается комитет.



По утверждению Агаларовых, Национальный комитет, в частности, не привел каких-либо доказательств наличия связи между их действиями и якобы имевшим место сговором. В то же время в исковом заявлении не говорится ни слова о том, что они могли знать о заявленном сговоре или были в него каким-либо образом вовлечены.

По мнению Агаларовых, обвинения против них выдвигаются лишь на тех основаниях, что они проживают в России, имели контакты с Дональдом Трампом и представителями его предвыборного штаба. Речь идет, в том числе, о встрече в небоскребе "Трамп тауэр" в июне 2016 года, а также о том, что "в неопределенный момент времени после выборов в ноябре 2016 года Эмин Агаларов и Дональд Трамп-младший находились в "тесном контакте". Однако в своем заявлении Агаларовы отмечали, что истцы не смогли показать, что упомянутые контакты имеют какое-то отношение к хакерским атакам или другой запрещенной RICO деятельности.

Также истцы не предоставили никаких фактов того, что деятельность Агаларовых действительно нанесла вред Демократической партии США, отмечалось в ходатайстве.

В январе этого года Национальный комитет Демократической партии вновь внес изменения в иск, после чего Арас и Эмин Агаларовы с соответчиками подали новые заявления об отклонении требований.

Стоит отметить, что во втором обновленном иске в отношении Агаларовых звучит в общей сложности девять заявлений, семь из которых были уже в первом. Так истцы заявляют, помимо прочего, что Агаларовы встречались с Трампом в 2013 году в связи с проведением конкурса "Мисс Вселенная" в Москве. А впоследствии они якобы обсуждали с ним некие девелоперские проекты в столице. В двух новых пунктах говорится о том, что в ноябре 2016 года после выборов Агаларовы и Трамп находились в "тесном контакте" и что журналист Роб Голдстоун по окончании выборов занимался вопросами организации встречи команды Трампа с российским адвокатом Натальей Висельницкой.