Водитель, ехавший по шоссе в штате Техас, снял и позже опубликовал в Сети видео, на котором запечатлено впечатляющее по спецэффектам движение автомобиля, у которого из-под колес летят искры, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Когда машины сравнялись на трассе, стало понятно, что женщина едет на автомобиле без шин прямо на металлических дисках.

На кадрах видно, что половины переднего диска уже нет - авария могла произойти в любой момент.

Автор видео рассказал, что он заставил автоледи свернуть с трассы и остановиться. По его словам, она очень удивилась, узнав, что нанесенный ущерб нельзя будет восполнить заменой диска.

Пользователи по-разному прокомментировали увиденное, но в основном иронично.

"Я всегда поражаюсь, как такие глупые люди доживают до совершеннолетия", - пишет пользователь Reddit MoarDinosaurs.

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