В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Boeing 767 компании Air Japan столкнулся с самолетом McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Оба лайнера должны были отправиться в Шанхай, но вылет пришлось отменить. У боинга оказалось повреждено хвостовое оперение. У второго воздушного грузовика - один из двигателей.

Из-за инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.

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