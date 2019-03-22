Два самолета столкнулись в аэропорту Токио - ВИДЕО
22 марта 2019 09:20 341
В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
Boeing 767 компании Air Japan столкнулся с самолетом McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx. Оба лайнера должны были отправиться в Шанхай, но вылет пришлось отменить. У боинга оказалось повреждено хвостовое оперение. У второго воздушного грузовика - один из двигателей.
Из-за инцидента на время была закрыта одна из взлетно-посадочных полос аэропорта.
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