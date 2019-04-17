В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair. Об этом сообщает Пятый канал, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел с Boeing 737, следовавшим из Москвы в Махачкалу. Как рассказали пассажиры лайнера, двигатель самолета загорелся после того, как Boeing выехал на взлетную полосу.

Очевидцы заметили возгорание и сообщили об этом персоналу UTair, после чего экипаж принял решение вернуть воздушное судно на стоянку.