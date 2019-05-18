Два человека погибли и шестеро были похищены в результате нападения террористов на юго-западе Ливии. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости в субботу источник в службе безопасности страны.

"Согласно предварительной информации, два человека были убиты и шесть человек были похищены в результате террористической атаки, нацеленной на КПП нефтяного месторождения Зелла, принадлежащего (ливийской нефтяной) компании Zueitina на юго-западе страны", - сказал собеседник агентства.

Глава охраны нефтяных объектов бригадный генерал Наджи аль-Магриби уточнил, что атака была нацелена на КПП, который находится в 20 километрах от нефтяного месторождения Зелла.

Месторождение Зелла расположено в 20 километрах к северо-западу от одноименного города, оно было закрыто последние несколько лет в связи с нападениями террористических организаций на ливийские нефтяные месторождения. Сотрудники работают посменно, чтобы защитить месторождение от вандализма и кражи.