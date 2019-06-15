https://news.day.az/world/1129177.html В Стамбуле горит торговый центр
В Стамбуле горит торговый центр
В Стамбуле начался пожар в торговом центре "Istoc Trade Center". Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, пожар начался в одном из объектов торгового центра. На место происшествия привлечены пожарные бригады, которые продолжают работать на месте.
Информация о пострадавших пока не поступала.
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