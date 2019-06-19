Мэрия Парижа заявила о планах до конца 2020 года создать четыре "городских леса". В них будут высажены деревья, характерные для Франции: например, сосны и березы, сообщает "ЕвроПульс", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Насаждения появятся у здания мэрии Парижа, у театра "Опера Гарнье", у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены.

Под растения отдадут места, которые сейчас занимают проезжие части или парковки. До них можно будет добраться пешком и на общественном транспорте, а в самих "лесах" обустроят пешеходные дорожки и скамейки.

Одна из задач этого проекта - сделать Париж более "зеленым" к летним Олимпийским играм, который пройдут там в 2024 году.

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