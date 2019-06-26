Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в среду впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в 12 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.21 по бакинскому времени биткоин дорожал на 9,55%, до 12,246 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,75%, до 12,258 тысячи долларов.

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