Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Александр Жаров.

"Мы уже в процессе составления [протокола], административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется", - сказал Жаров, добавив, что фильтрация остается на уровне около 68-70%.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

Ранее, как информировали в ведомстве, объем фильтрации контента составлял около 80%.

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