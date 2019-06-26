Еврокомиссия (ЕК) готова работать с любым главой правительства, которого изберут в Великобритании, но не собирается пересматривать условия выхода страны из блока. Об этом со ссылкой на спикера ЕК Наташу Берто сообщает Reuters.

"Я могу в очередной раз подтвердить: мы не будем снова обсуждать условия соглашения о выходе. Это совершенно точно", - заявила она на брифинге для прессы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спикер добавила, что комиссия готова сохранять с любым избранным премьер-министром Великобритании "дух дружеского сотрудничества".

Сотрудничать с Еврокомиссией на посту премьера, скорее всего, будет Борис Джонсон - он уверенно лидирует в голосовании. Результаты последнего этапа выборов, в котором Джонсон поборется с главой МИД Джереми Хантом, будут известны в конце июля.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли прийти к компромиссу в том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза, что привело к правительственному кризису и отставке премьер-министра Терезы Мэй. Нынешний крайний срок выхода - 31 октября.

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