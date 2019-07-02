Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал Иран "немедленно" сократить запасы низкообогащенного урана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Иран прежде говорил, что не связывает себя обязательствами по хранению запасов низкообогащенного урана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя это, заявил, что этот шаг Ирана не стал неожиданностью, так как трехсоткилограммовый "рубеж" относится к категории добровольных обязательств, принятых Ираном в рамках ядерной сделки.

Как сообщается, французский президент "с озабоченностью" отметил заявление МАГАТЭ и "призвал Иран незамедлительно обратить вспять это превышение, а также воздержаться от всех дополнительных мер, которые ставят под угрозу его ядерные обязательства".

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