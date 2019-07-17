Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.

Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спрессованные пачки кокаина находились в упаковках порошка.

Возмущенные покупатели обратились в полицию. В ходе спецоперации полиция задержала наркодиллеров, завозивших вещество в магазин.

Всего в ходе обыска было обнаружено 50 кг кокаиновой пасты.

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