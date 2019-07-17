https://news.day.az/world/1138586.html Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Супермаркет продавал кокаин вместо стирального порошка
Покупатели супермаркета в бразильском Сан-Паулу приобрели стиральный порошок, в котором находился кокаин.
Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что спрессованные пачки кокаина находились в упаковках порошка.
Возмущенные покупатели обратились в полицию. В ходе спецоперации полиция задержала наркодиллеров, завозивших вещество в магазин.
Всего в ходе обыска было обнаружено 50 кг кокаиновой пасты.
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