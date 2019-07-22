https://news.day.az/world/1140201.html Умер гендиректор МАГАТЭ
Умер гендиректор МАГАТЭ
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе организации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.
Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.
Специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.
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