https://news.day.az/world/1147268.html В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
В Черногории запретили курить в ресторанах и кафе
В Черногории начали штрафовать на сумму до 20 тысяч евро за курение в кафе и ресторанах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил в среду телеканал RTCG.
Запрет на курение в общественных помещениях уже вступил в силу. Он не касается только казино и специальных изолированных комнат для курения в кафе.
По данным погранслужбы ФСБ РФ, Черногория в первом полугодии 2019 года вошла в топ-20 популярных у российских туристов направлений. Поток туристов в страну вырос на рекордные 50%.
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