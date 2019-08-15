По меньшей мерее 720 человек погибли на Филиппинах с января текущего года от эпидемии лихорадки денге, которая затронула различные регионы страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

Отмечается, что число заболевших составило 167 тыс. человек.

Власти Филиппин 6 августа объявили о том, что распространение лихорадки денге в стране приняло масштабы эпидемии. Сообщалось о 622 погибших, что стало двукратным увеличением данного показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, поступила информация о 146 тыс. заразившихся лихорадкой, что на 98% больше, чем за тот же период 2018 года. Местные власти прогнозируют, что активная стадия эпидемии продлится до конца сентября, когда завершится сезон дождей.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.

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