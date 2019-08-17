Пятнадцать рейсов задержано и девять отменены в аэропортах Москвы в субботу.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 08:35 мск, во Внуково задержан один рейс, в Домодедово 11 рейсов задержано и девять отменены, в Шереметьево задержка коснулась трех рейсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за дождя и грозы.

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