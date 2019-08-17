https://news.day.az/world/1147975.html В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили десятки рейсов
Пятнадцать рейсов задержано и девять отменены в аэропортах Москвы в субботу.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 08:35 мск, во Внуково задержан один рейс, в Домодедово 11 рейсов задержано и девять отменены, в Шереметьево задержка коснулась трех рейсов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы из-за дождя и грозы.
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