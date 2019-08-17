Сотни антиправительственных демонстрантов собрались в районе Монкок, полиция Гонконга в полном снаряжении оттесняет их, однако столкновений нет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Демонстранты выстроились вдоль дорог и скандируют лозунги, около 20 полицейских минивэнов расположены по одной стороне дороги. Многочисленные сотрудники полиции в полном обмундировании оттесняют демонстрантов, однако никаких столкновений нет, движение в районе затруднено, многие магазины закрыты.

В парламенте Великобритании предложили предоставить жителям Гонконга полноценное гражданство. Говорят, чтобы дать им надежду на будущее.

Масштабные демонстрации в Гонконге продолжаются уже 11 недель. Их спровоцировало рассмотрение парламентом поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако сейчас с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.



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