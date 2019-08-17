Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в субботу приветствовал "дух сопротивления иранского народа", который не позволяет Соединенным Штатам "поставить Иран на колени". Об этом сообщает агентство "Мехр", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выступая перед ветеранами по случаю 29-й годовщины репатриации иранских военнопленных из Ирака, глава иранского МИДа заявил, что культура самопожертвования, свойственная иранцам, помогла сохранить страну. Несмотря на внешнее давление, Иран "не поддался и не сдался". Зариф поблагодарил ветеранов и назвал их образцом для подражания.

Ранее сообщалось, что суд в США выдан ордер на арест иранского танкера Grace 1, об освобождении которого ранее заявили судебные власти Гибралтара. Министерство юстиции США в своем комментарии заявило, что в документах суда раскрыта схема незаконного доступа к финансовой системе США для незаконных поставок в Сирию. Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.

Также в августе США ввели санкции против самого Зарифа. Ограничения предполагают блокировку всех активов иранского министра в США при их наличии. Санкции могут быть введены и против третьих лиц, которые переведут Зарифу средства. До этого США добавили в санкционный список верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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