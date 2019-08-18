По меньшей мере 11 человек погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана.

Об этом заявил РИА Новости глава округа Мухаммад Юсуф, передает Day.Az.

"Транспортное средство было поражено мощной бомбой, мы даже не можем опознать жертв. Одиннадцать мирных жителей, пятеро из которых являются членами одной семьи, погибли, когда их автомобиль был поражен сегодня придорожной бомбой в округе Даулат Абад в провинции Балх", - сообщил Юсуф.



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