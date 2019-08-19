Более 5 тысяч человек эвакуированы из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 4 тысяч человек.

Как заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, слова которого приводятся в заявлении, остров Гран-Канария столкнулся с "прожорливым огнем", который продолжается, не поддаваясь "сдерживанию или контролю". По данным Торреса, площадь возгорания достигла уже 3400 гектаров. Распространение огня привело к закрытию 20 дорог в районах, где бушует огонь. Ситуация осложняется сильным ветром.

Согласно заявлению властей Канарских островов, в ночь на понедельник на тушение пожара было направлено 400 человек, в понедельник утром в работах будут задействованы уже 700 человек. К ним присоединяться 14 единиц авиатехники, включая 4 гидросамолета.

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