По меньшей мере 56 человек госпитализированы в автономном сообществе Андалусия из-за листериоза. Об этом сообщили в понедельник региональные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, всего было зафиксировано 80 случаев заболевания, в том числе среди 15 беременных женщин. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в провинции Севилья. Предполагается, что источником листериоза стала мясная продукция местного производителя.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.

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