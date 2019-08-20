Twitter сообщила о том, что обнаружила и удалила сотни китайских аккаунтов, которые использовались для подрыва гонконгского протестного движения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Мы разоблачаем значительную информационную операцию, которая опирается на поддержку государства и сосредоточена на обстановке в Гонконге, в первую очередь на протестном движении и призывах его участников к политическим преобразованиям. Эта операция проводится посредством 936 аккаунтов из Китайской Народной Республики", - заявили в компании. По версии соцсети, эта информационная операция была направлена на то, чтобы посеять "политический раскол в Гонконге, в том числе путем подрыва легитимности и политической платформы протестного движения".



Twitter заблокирована в Китае, и многие аккаунты использовались с помощью VPN. В компании отмечают, что заблокировали лишь самых активных пользователей. В общей же сложности в этой операции было задействовано около 200 тыс. аккаунтов.



Facebook также сообщила, что по наводке коллег из Twitter вычислила в соцсети пять поддельных учетных записей, семь страниц и три группы. Они представлялись информационными организациями, якобы искажая информацию, и призывали переходить с платформы Facebook на другие ресурсы.



"Хотя лица, стоявшие за такого рода действиями, старались скрыть свою личность, наше расследование установило наличие у них связей с китайскими властями", - заявили в соцсети.



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