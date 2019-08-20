В бразильском городе Рио-де-Жанейро вооруженный преступник захватил автобус с пассажирами. Об этом сообщили 20 августа в эфире телеканала "Глобу".

Нападение произошло ранним утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 километров. По предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со злоумышленником, который угрожает "залить автобус бензином".

Требования преступника, мотив и количество пассажиров не уточняется.

По данным "Глобу", нападавший отпустил трех пассажиров.

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