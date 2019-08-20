Китай показал на видео широкомасштабные военные учения в Тибете на границе с Индией. Изюминкой учений стало массовое использование дронов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В мероприятии участвовали новейшие основные боевые танки ZTZ-99A и модернизированные боевые машины пехоты ZBD-04A, сообщает "Российская газета".

Также в учениях применялись реактивные системы залпового огня. В частности, китайский аналог "Града" - гусеничный вариант 122-миллиметровой установки PR50.

Впрочем, гвоздем программы стало массированное применение дронов-камикадзе, которые атаковали различные объекты в составе более 12 штук.

Эксперты отметили прекрасную техническую оснащенность китайской армии.

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