Рыбья кость проткнула кишечник мужчины насквозь
Житель Японии угодил в больницу после того, как случайно проглотил рыбью кость. Он был доставлен в отделение экстренной помощи с сильными болями в животе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Врачи выявили, что боль локализована в нижней части живота, а также обнаружили, что у пациента повышена температура. Медики побеседовали с мужчиной и он рассказал, что незадолго до того как у него появились неприятные симптомы, он ел рыбу-желтохвоста.
Компьютерная томография брюшной полости показала, что тонкий кишечник мужчины был проткнут иглоподобным телом. Врачи заключили, что это была маленькая рыбья кость.
Для того, чтобы извлечь ее, потребовалась операция - в ее ходе медики извлекли кость длиной 2 см. Медикам пришлось также удалить и фрагмент тонкого кишечника.
Для предотвращения инфекции врачи назначали курс антибиотиков: восстановление прошло без осложнений и уже через 8 дней 73-летнего пациента выписали из больницы.
Несмотря на то, что люди довольно часто глотают рыбьи кости, повреждения внутренних органов происходит всего у 1% пациентов.
Обычно такие инородные тела проходят по желудочно-кишечному тракту без каких-либо заминок и остановок.
Люди, которые пользуются зубными протезами, глотают рыбьи кости чаще, чем остальные - это связано с тем, что они плохо ощущают присутствие костей во рту. Кроме того, в группу риска входят дети и пожилые люди.
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